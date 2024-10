Un’altra tragedia sfiorata Ubriaco alla guida travolge due auto in sosta e sbatte su un albero

(Di domenica 6 ottobre 2024) Camaiore (Lucca), 6 ottobre 2024 – Che sbuchi all’improvviso ad un incrocio; che si affacci in quell’attimo di distrazione, quando lo sguardo viene richiamato dsquillo del cellulare; che sia figlio di un eccesso consapevole o di un’involontaria fatalità Il pericolo, sulla strada, è sempre dietro l’angolo. E purtroppo le ultime settimane, con questa lunga e drammatica scia di incidenti che hanno segnato Viareggio e la Versilia, deve farci riflettere su quanta attenzione, prudenza e rispetto ci vogliano ogni volta che ci mettiamo in moto. Perché basta un istante per distruggere tutto, e ancora peggio una vita. Tornando indietro, solo nell’ultimo mese le storie che abbiamo raccontato sono state tante. Troppe per sottovalutare il problema della sicurezza sulle strade. (Lanazione)