Una fatalità aspettiamo il suo abbraccio

(Di domenica 6 ottobre 2024) CERTALDO "Abbiamo saputo che anche lei sta passando momenti terribili. Vorremmo farle arrivare un messaggio: non ce l’abbiamo con nessuno per questa tragica. Vorremmo farle sapere che se vorrà venire ad abbracciarci, per noi non c’è problema. Lo, quell’. Siamo pronti ad accogliere lei e la sua famiglia. Non ci sono colpe. È quello che ci avrebbe insegnato Leonardo. Avere una parola buona per tutti e il cuore sempre gentile". Con la voce rotta dalla commozione, Giampiero Gozzi fa quello che probabilmente non ci si aspetterebbe da chi ha appena perso l’amore della vita. Un figlio che non c’è più, ma in nome del quale vive e sopravvive la speranza. Un genitore dilaniato che pensa all’altro, guarda oltre al suo dolore. Fa sapere alla giovane di soli 21 anni "che ha messo fine alla vita del nostro Leonardo, che non tutto andrà perduto". (Lanazione)