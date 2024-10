Un posto al sole trame dal 7 10 all' 11 10 | Nunzio sceglie Rossella?

(Di domenica 6 ottobre 2024)saranno tra i grandi protagonisti della prossima settimana di programmazione di Unal, come annunciano ledella soap opera di Rai 3 dal 7 all'11 ottobre 2024. I due giovani, in particolare, vivranno un momento di forte vicinanza che, però, verrà interrotto dall'arrivo di Silvia., poco dopo, quando tornerà a casa, avrà un confronto con Diana, la quale gli proporrà velatamente di andare a convivere e gli dirà che si sta innamorando di lui e che la loro storia è sempre più seria. Intanto, Salvatore solleciterà Mariella a guardare avanti e a chiudere con il passato e, grazie ad un confronto illuminante con Michele, capirà anche cosa lui desideri veramente. Camillo, invece, sarà deluso dall'atteggiamento di Jimmy, il quale darà all'amico la sensazione che lo stia sfruttando per i propri scopi. (Tvpertutti)