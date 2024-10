Trump in Pennsylvania nel luogo dell’attentato: “Abbiamo sanguinato assieme” (Di domenica 6 ottobre 2024) Donald Trump è tornato sabato nel luogo in Pennsylvania, dove era stato quasi assassinato a luglio, tenendo un comizio davanti a una folla immensa in uno Stato chiave per il voto. Con lui anche Elon Musk. L’ex presidente e candidato repubblicano ha ripreso da dove aveva lasciato, quando un uomo armato ha cercato di assassinarlo e gli ha colpito l’orecchio. “Abbiamo combattuto insieme. Abbiamo resistito insieme. Abbiamo spinto avanti insieme”, ha detto Trump. “E proprio qui in Pennsylvania, Abbiamo sanguinato insieme. Abbiamo sanguinato”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Donaldè tornato sabato nelin, dove era stato quasi assassinato a luglio, tenendo un comizio davanti a una folla immensa in uno Stato chiave per il voto. Con lui anche Elon Musk. L’ex presidente e candidato repubblicano ha ripreso da dove aveva lasciato, quando un uomo armato ha cercato di assassinarlo e gli ha colpito l’orecchio. “combattuto insieme.resistito insieme.spinto avanti insieme”, ha detto. “E proprio qui ininsieme.”. (Lapresse)

