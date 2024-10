Tacconi | Napoli? È una delle candidate allo Scudetto Conte somiglia a Trapattoni

(Di domenica 6 ottobre 2024): “Non riuscivo a tenere la testa su, non potevo camminare, balbettavo. Ero come un bambino di tre anni. Adesso voglio tornare quello di prima” Stefano, ex portiere, colpito nell’aprile 2022 da un aneurisma cerebrale, ha raccontato a SportWeek il suo recupero ed ha fatto alcuni riferimenti al calcio ed al campionato in corso. Queste le sue parole: “Non capivo niente, e avevo perso trenta chili. Non riuscivo a tenere la testa su, non potevo camminare, balbettavo. I medici hanno detto a mia moglie che ero come un bambino di tre anni. Praticamente ho dovuto imparare di nuovo a fare tutto. Non mi hanno mai lasciato solo, mia moglie ha seguito tutte le indicazioni del professor Barbanera. Non hanno smesso un minuto di credere che potevo farcela”. (Terzotemponapoli)