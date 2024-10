Spara al figlio della compagna dopo una lite, 18enne colpito al collo: è gravissimo (Di domenica 6 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni a Niguarda dopo una Sparatoria in strada esplosa al culmine di una violenta lite tra il giovane e il compagno della (Leggo) (Di domenica 6 ottobre 2024) Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni a Niguardaunatoria in strada esplosa al culmine di una violentatra il giovane e il compagno

Milano, spara al figlio della compagna dopo lite: grave 19enne a Novate Milanese - Ancora ignoti i motivi del fatto, ma si ipotizza una pesante lite fra il convivente della donna e il ragazzo. . Automedica e ambulanza sul posto per i soccorsi. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo albanese di 46 anni. Indagano i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Rho e della ... (Lapresse)

Martellata al rivale dopo la lite. Arrestato per tentato omicidio - I testimoni hanno quindi allertato i soccorsi e sul posto è arrivata in un attimo la volante della Polizia di Stato del commissariato di Sarzana che ha provveduto a fermare l’aggressore e chiedere l’intervento della Pubblica Assistenza per trasportare in pronto soccorso il ferito. Un cinquantenne è ... (Lanazione)