Salvini sul palco di Pontida | Noi non molliamo la risposta dal pratone | Mai

(Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 Matteo Salvini sul palco di Pontida: "Noi non molliamo", gli fa eco il popolo leghista, riunito sul pratone di Pontida: "Mai". Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Orban al raduno della Lega a Pontida: “Salvini è un eroe, il suo processo è una vergogna” - Il primo ministro ungherese Viktor Orban dal palco del raduno della Lega a Pontida: "In Ungheria festeggiamo Salvini come un eroe perché ha chiuso i confini e ha difeso le case degli italiani". Il leader del Carroccio: "Andrò avanti a testa alta".Continua a leggere . (Fanpage)

Pontida 2024, Salvini: “Non ho paura del carcere. Possono processare me, ma non un intero popolo” - Se nell’aula di tribunale ci fosse un giudice che approvasse la condanna a sei anni, non porterebbe a una multa o ai lavori socialmente utili, ma alla galera. Noi non siamo soli in questa battaglia di speranza e di civilità. La Lega al Governo è garanzia, guardiamo agli italiani che hanno bisogno: ... (Bergamonews)

Salvini striglia i giovani della Lega a Pontida: “Cori contro Tajani? Lui è un amico. Non stiamo giocando, gli avversari sono fuori” - . Scusandosi con lui ha specificato: “È un amico, come lo è Giorgia Meloni. L'articolo Salvini striglia i giovani della Lega a Pontida: “Cori contro Tajani? Lui è un amico. Matteo Salvini, dal palco del pre Pontida, la parte del raduno leghista dedicata ai giovani, ha strigliato i giovani ... (Ilfattoquotidiano)