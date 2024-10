Promozione Puglia: volano Santeramo e Virtus Mola, ok la Virtus Palese (Di domenica 6 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre baresi nella quinta giornata del campionato di Promozione pugliese. Virtus Bisceglie-Borgorosso Molfetta 2-2 Audace Barletta-Capurso 6-2 Cosmano Sport-Bitritto Norba 2-2 Santeramo-Troia 4-0 San Severo-Molfetta Sportiva 4-0 Soccer (Di domenica 6 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre baresi nella quinta giornata del campionato dipugliese.Bisceglie-Borgorosso Molfetta 2-2 Audace Barletta-Capurso 6-2 Cosmano Sport-Bitritto Norba 2-2-Troia 4-0 San Severo-Molfetta Sportiva 4-0 Soccer (Baritoday)

Baritoday - Promozione Puglia: volano Santeramo e Virtus Mola, ok la Virtus Palese

Promozione Puglia girone B: sorriso Otranto, la Virtus Matino piega il Maglie - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella quinta giornata del campionato di Promozione pugliese. Toma Maglie-Virtus Matino 1-2 Atletico Tricase-Terre di Acaya e Roca 0-2 Otranto-Taurisano 1-0 Copertino-Carovigno 2-2 Mesagne-Leverano 1.1 Rinascita... (Lecceprima)

Promozione Puglia girone B: sorriso Otranto, la Virtus Matino piega il Maglie - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella quinta giornata del campionato di Promozione pugliese. Toma Maglie-Virtus Matino 1-2 Atletico Tricase-Terre di Acaya e Roca 0-2 Otranto-Taurisano 1-0 Copertino-Carovigno 2-2 Mesagne-Leverano 1.1 Rinascita... (Today)

Promozione Puglia, Massimo Alemanno ritorna alla Virtus Matino: sarà il nuovo direttore generale - Nei quadri dirigenziali della Virtus Matino è arrivato un ritorno di una vecchia conoscenza: Massimo Alemanno ricoprirà il ruolo di direttore generale del club, carica ricoperta già nella prima parte della stagione 2021. Nel corso della sua carriera Alemanno ha fatto parte degli staff di... (Lecceprima)

Calcio: al Medolla il derby contro la Mirandolese, reti inviolate tra Quarantolese e Cavezzo. Punto esterno per il San Felice - Nell'anticipo della sesta giornata del Girone B di Promozione, il San Felice, grazie anche ad un super Galeazzi, riesce a strappare con le unghie e con i denti uno 0-0 sul campo del Casalgrande second ...(sulpanaro)

Calcio, Promozione: vittorie per Aluntina e Pro Mende - Nelle uniche due gare domenicali, valide per la quarta giornata del Campionato di Promozione Girone B (dopo i 5 anticipi ...(98zero)

Calcio, in Promozione la Vjs Velletri batte i Canarini Rocca di Papa. In Prima Categoria il Lanuvio apre con un successo - Grandi giornate di calcio nei Castelli Romani, in un weekend che ha visto le numerose squadre impegnate nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima ...(castellinotizie)