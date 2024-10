Prestia | Dimentichiamo subito questo ko

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il tono di voce dice tutto. E non è affatto quello che in altre circostanze un difensore potrebbe sfoggiare dopo aver segnato due gol consecutivi. In effetti Giuseppe, autore dell’unica rete bianconera (nella foto), decisamente pallida rispetto al tris servito dai pisani, ha poca voglia di sorridere nel commentare un match partito male e nel quale il Cavalluccio non è mai riuscito a creare le condizioni per tentare un’inversione di tendenza, nemmeno dopo il gol segnato dallo stessovalso il 3-1 al 76’ quando è vero che il tempo rimasto sull’orologio di gara era diventato decisamente poco, ma sull’onda del quale si sarebbe per lo meno potuto abbozzare un cambio di passo. Che non è arrivato. (Ilrestodelcarlino)