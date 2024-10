Premio Rina Sala Gallo: ecco chi ha vinto il prestigioso concorso pianistico internazionale (Di domenica 6 ottobre 2024) Premio Rina Sala Gallo 2024: è Konstantin Emelyanov il vincitore del prestigioso concorso pianistico internzionale. Ieri sera, sabato 5 ottobre, al teatro Manzoni di Monza si è svolta la prova concerto finale con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giancarlo Rizzi e poi l’assegnazione (Di domenica 6 ottobre 2024)2024: è Konstantin Emelyanov il vincitore delinternzionale. Ieri sera, sabato 5 ottobre, al teatro Manzoni di Monza si è svolta la prova concerto finale con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Giancarlo Rizzi e poi l’assegnazione (Monzatoday)

Premio Prezzolini. Serra, Pagliai e Messina i nomi della rinascita - O. Il risultato di questi momenti di affetto e di confidenza dell’anziano scrittore, studioso, animatore e protagonista di tante battaglie culturali non poteva andare disperso. Mu. "Un Premio non per segnalare il valore di singole opere – spiegano gli organizzatori –, ma per riconoscere l’intero ... (Lanazione)

Premio Tenco 2024 al rapper iraniano condannato a morte Toomaj Salehi. Riconoscimenti anche a Caterina Caselli, Edoardo Bennato e Samuele Bersani - L'articolo Premio Tenco 2024 al rapper iraniano condannato a morte Toomaj Salehi. Tanti gli ospiti che si succederanno sul palco: il fondatore del gruppo rock russo Ddt Jurij Šev?uk che ritirerà il Premio Tenco 2022, Tosca, Francesco Tricarico, Filippo Graziani, Michele Staino, Fabrizio Mocata, ... (Ilfattoquotidiano)

Terza edizione del "Premio Gaudì” a Partinico, Sabrina Di Gesaro guida la giuria dell’estemporanea di pittura - Giunge alla Terza edizione il “Premio Gaudì”, a cura dell’associazione “La via dei Mulini”. L’estemporanea di pittura si terrà a Partinico, in provincia di Palermo, domenica 29 settembre negli spazi di Villa Regina Margherita, dalle 9:30 alle 16:00. La premiazione, in programma alle 17:30... (Palermotoday)