Peste suina, Coldiretti: "Subito indennizzi e stop rate mutui per gli allevamenti colpiti" (Di domenica 6 ottobre 2024) Garantire gli indennizzi per i danni diretti e indiretti agli allevamenti colpiti dalla Peste suina africana e la sospensione immediata del pagamento delle rate dei mutui. Sono queste le richieste avanzate dalla Coldiretti nel corso del secondo incontro, dopo quello di circa un mese fa, con il (Novaratoday)

Lotta alla peste suina, barriere sulle strade per fermare i capi infetti - "Rischiamo di entrare in una guerra logorante se non si adotteranno strategie e mezzi straordinari", ha spiegato Aldo Grasselli, segretario nazionale del Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica. Una nuova ordinanza chiama in causa ora anche le societĂ concessionarie autostradali. Via ... (Quotidiano)

Peste suina, l’allarme degli esperti. “Subito abbattimenti e barriere. Problema di interesse nazionale” - I cacciatori, da parte loro, hanno assicurato che “faranno la propria parte”, come ha ribadito il presidente Federcaccia, Massimo Buconi. 5/2024) firmata direttamente da Filippini, e che resterà in vigore frino al prossimo 31 marzo, contenente le nuove misure di contenimento della Peste suina ... (Lanazione)

Peste suina, i video dentro due allevamenti intensivi nel Parmense. Innocenzi: “Topi e carcasse a terra, denunciamo” - Le immagini risalgono a metà settembre, qualche giorno prima dell’ordinanza, e rappresentano il costo finora nascosto del contrasto alla Peste suina. Preoccupante anche l’infestazione di topi e scarafaggi e la presenza carcasse di suinetti abbandonate all’esterno, che costituiscono dei rischi per ... (Ilfattoquotidiano)