Parigi-Tours 2024 risultati e classifica | ordine di arrivo trionfa Laporte su Vacek

(Di domenica 6 ottobre 2024) Christophenella centodiciottesima edizione della, la classica francese che negli ultimi anni ha perso un po’ di appeal ma che pur sempre rappresenta uno dei principali appuntamenti di questo scorcio finale di stagione. La partenza è da Chartres, l’dopo 214 km molto autunnali. Dopo un lungo tratto pianeggiante, il percorso disegnato quest’anno presentava otto cotes e dieci tratti di sterrato a complicare la vita ai velocisti, comunque favoriti per prendersi la vittoria, ovviamente qualora il gruppo fosse riuscito a controllare le operazioni. Così però non è, perché nel finale si ritrovano in due lì davanti, vale a dire Christophee Mathiasper il duello che vale l’ingresso nell’albo d’oro: è volata uno contro uno e il corridore della Visma Lease a bike salva la stagione all’ultima gara disponibile. (Sportface)