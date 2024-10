Pagelle Inter-Torino (3-2), Dimarco 7! Tre nerazzurri sotto il 6 – TS (Di domenica 6 ottobre 2024) Trionfo dell’Inter contro il Torino per 3-2, grazie ad una fantastica tripletta di Marcus Thuram. Tra i migliori anche Federico Dimarco. Le Pagelle di Inter-Torino, stilate da Tuttosport. PROTAGONISTA – Marcus Thuram fa i buchi in Inter-Torino, schiantando da solo la squadra di Paolo Vanoli (per l’occasione in tribuna causa squalifica, con il vice Lino Godinho in panchina). Il match di San Siro finisce 3-2 e il francese si porta a casa il pallone realizzando addirittura ben tre gol. È la seconda tripletta in carriera per il lui. I nerazzurri conquistano quindi la loro terza vittoria di fila dopo quella di Udine sabato scorso e con la Stella Rossa in Champions League martedì sera. Attacco stellare da venti gol stagionali dopo appena nove partite, ma difesa in campionato da registrare: nove gol subiti dopo sette turni, il triplo rispetto all’anno scorso. (Di domenica 6 ottobre 2024) Trionfo dell’contro ilper 3-2, grazie ad una fantastica tripletta di Marcus Thuram. Tra i migliori anche Federico. Ledi, stilate da Tuttosport. PROTAGONISTA – Marcus Thuram fa i buchi in, schiantando da solo la squadra di Paolo Vanoli (per l’occasione in tribuna causa squalifica, con il vice Lino Godinho in panchina). Il match di San Siro finisce 3-2 e il francese si porta a casa il pallone realizzando addirittura ben tre gol. È la seconda tripletta in carriera per il lui. Iconquistano quindi la loro terza vittoria di fila dopo quella di Udine sabato scorso e con la Stella Rossa in Champions League martedì sera. Attacco stellare da venti gol stagionali dopo appena nove partite, ma difesa in campionato da registrare: nove gol subiti dopo sette turni, il triplo rispetto all’anno scorso. (Inter-news)

VIDEO – Inter-Torino 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - Il match di San Siro si stappa al ventesimo minuto, quando per un’entrata killer su Marcus Thuram, Maripan si becca il rosso. COME A UDINE – Inter-Torino 3-2 nella partita della settima giornata di Serie A. 45 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso con il risultato di 3-2: ... (Inter-news)

Calvarese su Marcenaro in Inter-Torino: «Rosso inevitabile! 2 casi» - Marcenaro fischia poco (alla fine saranno 15 falli), con equilibrio, e concedendo anche qualche bel vantaggio. INEVITABILE – Sulle colonne di Tuttosport, Paolo Calvarese commenta in questo modo la prestazione di Marcenaro in Inter-Torino: «Quarta presenza stagionale in Serie A per Matteo ... (Inter-news)

Pagelle Inter-Torino (3-2): Thuram 8,5! In difesa 2 super voti – CdS - Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Pagelle Inter-Torino (3-2): Thuram 8,5! In ... (Inter-news)