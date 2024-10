Oscar Ciriani La fontana in memoria

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non c’erano divisioni politiche né di pensiero ieri mattina nella sede di Astem, in via Dante Alighieri. Alla presenza del sindaco Andrea Furegato, del vescovo Maurizio Malvestiti, della consigliera regionale Roberta Vallacchi, dell’assessore regionale Guido Guidesi, del deputato Lorenzo Guerini e di molti consiglieri è stata svelata la targa che intitola la, due volte presidente di Astem e volto storico della Lega, venuto a mancare in aprile a 70 anni. "Non ho mai visto le onde arrendersi, anche per questo amo il mare. La città di Lodi indiMaria Ceriani. 5 ottobre 2024". Lo si legge sulla targa posizionata su proposta della consigliera Eleonora Ferri, che ha raccontato: "La testimonianza del lavoro disi nota da una Lodi così unita poche volte l’ho vista. (Ilgiorno)