Musetti-Goffin, secondo rinvio di fila: nuovo orario a Shanghai, programma, tv, streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) Sarà la volta buona? Lo si spera. Domani, lunedì 7 ottobre, Lorenzo Musetti affronterà il belga David Goffin, nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Il toscano, n.15 del seeding, ha goduto di un bye per il primo round e quindi era in attesa di capire quale sarebbe stato il suo prossimo avversario. Una vecchia conoscenza che Lorenzo avrebbe dovuto affrontare ieri, ma la pioggia ha scombinato i piani. La perturbazione che si è abbattuta nella sede asiatica ha costretto gli organizzatori a cancellare lo schedule di tutti gli incontri previsti sui campi esterni (privi del tetto) ieri e oggi e per questo motivo la partita tra il carrarino e il belga ha subìto un duplice posticipo. Vedremo se ci sarà modo di precedere, per non andare ulteriormente a complicare lo sviluppo regolare del torneo. Sono due i precedenti tra questi due giocatori e in entrambi i casi ha vinto l'italiano.

