ROMA – "Ci ha lasciato Sammy Basso, un ragazzo d'oro che ha fatto saputo far conoscere la progeria con intelligenza e coraggio, senza mai perdere la gioia di vivere. Che tristissima notizia. Buon viaggio, Sammy". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto). E il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sempre sui social, aggiunge: "Ciao Sammy". L'articolo Morto Sammy Basso, Salvini: "Un ragazzo d'oro" L'Opinionista.

È morto Sammy Basso: malato di invecchiamento precoce, aveva fondato l’Associazione italiana progeria - A diffondere la notizia è stata proprio l’Associazione nata per promuovere la ricerca contro la malattia. Nato a Schio l’1 dicembre 1995 Sammy Basso è stato un biologo, scrittore e attivista. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. “Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel ... (Lapresse)

