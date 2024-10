Monza-Roma LIVE 0-0: si comincia (Di domenica 6 ottobre 2024) IL TABELLINO Monza-Roma 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriako (Di domenica 6 ottobre 2024) IL TABELLINO0-0 MARCATORI: FORMAZIONI:(3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriako (Calciomercato)

Diffidati Monza-Roma: i giallorossi a rischio squalifica in vista dell’Inter - La buona notizia per la Roma è che non ci sono ancora Diffidati nell’elenco. Prima della sosta la Roma vuole vincere a Monza, anche perché nella ripresa il campionato sarà duro. Diffidati MONZA: Izzo Diffidati ROMA: – The post Diffidati Monza-Roma: i giallorossi a rischio squalifica in vista ... (Sportface)

Monza-Roma (domenica 06 ottobre 2024 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Juric è senza Hummels e Dybala - Per Nesta la sfida sulla panchina del Monza contro la Roma è una sorte di derby, reminiscenza di un passato da capitano della Lazio che si incrocia con un presente nel quale i brianzoli hanno bisogno di punti per allontanarsi dal fondo della classifica in un campionato nel quale sono ancora alla ... (Infobetting)

Monza-Roma LIVE dalle 18, le formazioni ufficiali: c'è Soule dal 1', Cristante in mezzo al campo. Nesta si affida a Maldini - IL TABELLINO Monza-Roma 0-0 MARCATORI: formazioni: MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriako... (Calciomercato)

?? Diretta Live Monza Roma : comincia il match - Costretto a rinunciare a Hummels e Dybala, che sono rimasti a Trigoria, Ivan Juric sceglie la via della continuità : il Pichichi Dovbyk avrà le idee di Soulè e la corsa di Pellegrini come armi di ...(monza-news)

Monza-Roma, le formazioni ufficiali: Soulè titolare - Tra poco comincerà la sfida delle 18 tra Monza e Roma. Ecco le formazioni ufficiali: MONZA: Pizzignacco; Izzo, Pablo Mari, A.Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina; ...(tuttojuve)

Serie A, Monza-Roma LIVE: le formazioni ufficiali - Il Monza di Alessandro Nesta torna in campo dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli per 2-0: avversario di turno, la Roma di Ivan Juric. La formazione biancorossa, fanalino di coda della Serie A ...(msn)