Milano albanese spara al figlio della compagna dopo una lite

Milano, spara al figlio della compagna dopo lite: grave 19enne a Novate Milanese - Ancora ignoti i motivi del fatto, ma si ipotizza una pesante lite fra il convivente della donna e il ragazzo. . E’ successo a Novate Milanese. Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito questa notte all’altezza del collo con un ... (Lapresse)

Lube a Milano senza Nikolov e Podrascanin. Esame di maturità dopo l’esordio vincente - . Tra i nuovi spiccano Davide Gardini, schiacciatore figlio d’arte lo scorso anno a Padova, Edoardo Caneschi, centrale ex Piacenza, il centrale canadese Jordan Schnitzer, lo scorso anno in Francia e Yacine Louati, già in SuperLega in passato. All. Le probabili formazioni Allianz Milano: ... (Ilrestodelcarlino)

Studentessa denuncia di essere stata violentata a Milano dopo l’appuntamento preso su un'app di incontri - Una Studentessa denuncia di essere stata violentata da un coetaneo che le aveva chiesto un appuntamento su una app di incontri. (Notizie.virgilio)