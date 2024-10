Medvedev insulta l’arbitro, la tensione in campo è altissima: “Hai fatto una chiamata di m…” (Di domenica 6 ottobre 2024) Medvedev insulta l'arbitro Messina durante l'incontro del terzo turno a Shanghai contro Arnaldi, la tensione in campo è altissima: "Hai fatto una chiamata di m". (Di domenica 6 ottobre 2024)l'arbitro Messina durante l'incontro del terzo turno a Shanghai contro Arnaldi, lain: "Haiunadi m". (Fanpage)

Caressa e Balotelli, alta tensione allo stadio: "Mi ha insultato davanti a mio figlio" - Balotelli è finito molte volte sulle pagine di cronaca anche per i suoi comportamenti non sempre cordiali ed educati. Non ho mai apprezzato i comportamenti di Balotelli in campo e fuori, e credo che non sia un buon esempio perché ha gettato al vento molte occasioni, sprecando il suo talento", ... (Liberoquotidiano)