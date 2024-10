Masters 1000 Shanghai, che fatica per Sinner: rimonta, lotta e batte l’argentino Etcheverry in tre set. “È stata dura anche mentalmente” (Di domenica 6 ottobre 2024) Una fatica enorme, una partita vinta lottando su ogni pallina. anche in una giornata difficile e contro un’avversario in stato di grazia, Jannik Sinner riesce a imporre la sua legge al Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo superato in rimonta nel secondo turno l’argentino Martin Etcheverry, numero 37 del ranking, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Così Sinner accede agli ottavi di finale del penultimo 1000 della stagione e firma la vittoria numero 61 in questa stagione. “E stata una serata difficile, ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma capita di non poterle sfruttare. Lui ha disputato un tie break eccezionale. Poi ho trovato meglio il mio ritmo e lui ha servito un po’ peggio. È stata dura fisicamente e mentalmente però sono contento di esserne uscito“, ha commentato Sinner al termine del match. (Di domenica 6 ottobre 2024) Unaenorme, una partita vintando su ogni pallina.in una giornata difficile e contro un’avversario in stato di grazia, Jannikriesce a imporre la sua legge aldi. Il numero uno al mondo superato innel secondo turnoMartin, numero 37 del ranking, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Cosìaccede agli ottavi di finale del penultimodella stagione e firma la vittoria numero 61 in questa stagione. “Euna serata difficile, ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma capita di non poterle sfruttare. Lui ha disputato un tie break eccezionale. Poi ho trovato meglio il mio ritmo e lui ha servito un po’ peggio. Èfisicamente eperò sono contento di esserne uscito“, ha commentatoal termine del match. (Ilfattoquotidiano)

