Lucchese a Perugia per sfatare il tabù (Di domenica 6 ottobre 2024) Mantenere l'imbattibilità esterna per rimanere in alto. E' principalmente questo l'obiettivo della Lucchese in occasione della sfida di questo pomeriggio al "Curi" contro un Perugia che non ha mai fatto mistero di puntare ad un piazzamento finale da primissimi posti. Anche se in questo momento è in ritardo sulla tabella di marcia preventivata. Lasciando da parte il discorso della cabala (i rossoneri non hanno mai vinto al "Curi"), è indubbio che l'impegno di oggi per Tumbarello e compagni è un impegno difficile, complicato alla luce della consistenza tecnico-tattica della formazione allenata da Formisano. Ma la Lucchese è pronta per sostenere il confronto dall'alto di una raggiunta compattezza e solidità complessiva di squadra, pur con qualche inevitabile piccola défaillance, soprattutto sulle palle inattive a sfavore. (Lanazione)

