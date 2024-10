LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: alle 7.00 la gara, la pioggia resta un fattore possibile (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL WARM-UP 6.02 In Moto2 ha piovuto, ma la pista si è asciugata in fretta. Le condizioni meteo restano decisamente variabili. 6.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP del Giappone 2024 di MotoGP. Come seguire il GP Giappone in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi assisteremo a una gara molto tirata e importante in chiave iridata, mancando cinque round al termine del campionato. Un tracciato “Stop&Go” quello nipponico che richiederà grande incisività in frenata e in ingresso di curva. Francesco Bagnaia sarà in prima fila e scatterà dalla seconda piazzola. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL WARM-UP 6.02 In Moto2 ha piovuto, ma la pista si è asciugata in fretta. Le condizioni meteono decisamente variabili. 6.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladel GP deldi. Come seguire il GPin tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race Buongiorno e bentrovati alladel GP del, sedicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Motegi assisteremo a unamolto tirata e importante in chiave iridata, mancando cinque round al termine del campionato. Un tracciato “Stop&Go” quello nipponico che richiederà grande incisività in frenata e in ingresso di curva. Francesco Bagnaia sarà in prima fila e scatterà dalla seconda piazzola. (Oasport)

LIVE – Pescara-Ascoli, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - L’incontro è in programma nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 19. . Ironia della sorte, l’esordio sarà proprio contro i biancoazzurri di Silvio Baldini, il quale colpì il suo collega avversario con un calcio in un Catania-Parma di Serie A di ormai 17 anni fa. Il Delfino ha cominciato ... (Sportface)

LIVE – Milano-Civitanova: Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15. La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Civitanova, partita valevole per la seconda giornata di andata del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. 20 di domenica 6 ottobre all’Allianz Cloud ... (Sportface)

LIVE – Conegliano-Busto Arsizio: Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17. Sportface. Dall’altra parte della rete ci sono le farfalle di coach Giovanni Caprara, che vanno a caccia dell’impresa per mettere in difficoltà e provare a strappare un punto alle favoritissime venete. (Sportface)