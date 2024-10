Letizia, psicoterapeuta trovata morta con un colpo alla testa: si pensa all’omicidio (Di domenica 6 ottobre 2024) La morte della psicoterapeuta Letizia Giordani, 72 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), potrebbe essere stata causata da un omicidio. Questo è uno degli scenari al vaglio degli investigatori, che non escludono l’intervento di una terza persona. La donna è stata trovata con una profonda ferita alla testa, il che lascia aperta anche l’ipotesi di una caduta accidentale. Le indagini, condotte con la massima cautela, proseguono in attesa dell’autopsia, prevista nei prossimi giorni, che potrà fornire ulteriori dettagli sul decesso. Rete di frequentazioni sotto la lente degli investigatori Vista la professione di Letizia Giordani, i carabinieri stanno cercando di chiarire se la donna avesse avuto discussioni o contrasti con qualche paziente. (Di domenica 6 ottobre 2024) La morte dellaGiordani, 72 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo), potrebbe essere stata causata da un omicidio. Questo è uno degli scenari al vaglio degli investigatori, che non escludono l’intervento di una terza persona. La donna è statacon una profonda ferita, il che lascia aperta anche l’ipotesi di una caduta accidentale. Le indagini, condotte con la massima cautela, proseguono in attesa dell’autopsia, prevista nei prossimi giorni, che potrà fornire ulteriori dettagli sul decesso. Rete di frequentazioni sotto la lente degli investigatori Vista la professione diGiordani, i carabinieri stanno cercando di chiarire se la donna avesse avuto discussioni o contrasti con qualche paziente. (Thesocialpost)

