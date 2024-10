Lega, Salvini: “A Pontida nasce santa alleanza”. Orban: “Processo vergogna, lui eroe” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il leader della Lega: "Se mai ci fosse una condanna di terzo grado, andrei a testa dritta in carcere" "Noi non molliamo, noi non molliamo". Lo dice Matteo Salvini, più volte, dopo aver iniziato il suo intervento con "un eterno grazie a Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qua". Il palco di Pontida (Sbircialanotizia) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il leader della: "Se mai ci fosse una condanna di terzo grado, andrei a testa dritta in carcere" "Noi non molliamo, noi non molliamo". Lo dice Matteo, più volte, dopo aver iniziato il suo intervento con "un eterno grazie a Bossi e Maroni per averci accompagnato fino a qua". Il palco di

Salvini e la fantomatica “santa alleanza dei popoli europei”: “Varcherei il carcere a testa alta, ma non possono fermarci” - “Qualora ci fosse un giudice che approvasse la condanna ai sei anni di carcere in terzo grado, io varcherei le porte di quel carcere a testa alta: processano una persona che ha fatto il suo dovere, no ...(ilfattoquotidiano)

Salvini a Pontida tra Orban e le bandiere russe: «Paghino i banchieri, non gli operai. Via la cittadinanza a chi delinque» - Matteo Salvini parla per una ventina di minuti dal palco di Pontida, chiudendo l'edizione numero 36 del raduno della Lega. In maniche di camicia celeste e pantaloni scuri, il segretario ...(ilgazzettino)

Pontida 2024, da Matteo Salvini a Roberto Vannacci: «La cittadinanza non si regala. Non molliamo» - Dal palco della manifestazione del Carroccio, vanno all'attacco il Ministro delle Infrastrutture e l'eurodeputato ...(vanityfair)