La Germania prevede un'altra recessione nel 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Berlino taglia le sue previsioni di crescita per il 2024 e si attende una recessione per il secondo anno consecutivo. Lo scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, anticipando le nuove stime che il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, si appresta a svelare mercoledì. Il governo tedesco prevede che l'economia dell'ormai ex locomotiva d'Europa quest'anno si contragga dello 0,2% - un drastico peggioramento rispetto alla precedente stima che prefigurava invece una crescita dello 0,3% -, riprendendo poi slancio nel 2025 con un +1,1%. La revisione è comunque in linea con le aspettative dei principali istituti di ricerca economica. (Di domenica 6 ottobre 2024) Berlino taglia le sue previsioni di crescita per ile si attende unaper il secondo anno consecutivo. Lo scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, anticipando le nuove stime che il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, si appresta a svelare mercoledì. Il governo tedescoche l'economia dell'ormai ex locomotiva d'Europa quest'anno si contragga dello 0,2% - un drastico peggioramento rispetto alla precedente stima che prefigurava invece una crescita dello 0,3% -, riprendendo poi slancio nel 2025 con un +1,1%. La revisione è comunque in linea con le aspettative dei principali istituti di ricerca economica. (Quotidiano)

Quotidiano - La Germania prevede un' altra recessione nel 2024

La Germania prevede un'altra recessione nel 2024 - Berlino taglia le sue previsioni di crescita per il 2024 e si attende una recessione per il secondo anno consecutivo. La revisione è comunque in linea con le aspettative dei principali istituti di ricerca economica. Il governo tedesco prevede che l'economia dell'ormai ex locomotiva d'Europa ... (Quotidiano)

Media, ora Berlino si attende un 2024 in recessione (- 0,2%). Il ministro Habeck: “Ripresa già nel 2025” - Non ultimo la fine dell’energia a basso costo garantita in passato dai flussi di gas russi. Dati a quanto pare peggiorativi, l’ultima previsione era quella di una crescita dello 0,3%. Questo scenario più ottimistico è legato alla rapida attuazione delle misure previste dal governo per spingere la ... (Ilfattoquotidiano)

Usa 2024, Trump: “Con Harris rischiamo la recessione e una guerra mondiale” - "Spero che accetti i tre dibattiti televisivi" dice l'ex presidente americano, oggi candidato alla Casa Bianca, parlando dei confronti tv con la sfidante. Su Biden: "Gli hanno tolto la presidenza, ora è pieno di rabbia" "Kamala Harris ha un curriculum orribile, è una estremista di sinistra". E' ... (Sbircialanotizia)