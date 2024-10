La doppia partita di Chiara Ferragni. Faccia a faccia con i pm sul Pandoro gate, separazione senza guerre con Fedez (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano – La difesa di Chiara Ferragni è sicura che ci siano buone probabilità di arrivare a una archiviazione dell’affair Pandoro e Uova di Pasqua, ancor prima del processo. Cioè che il gip non ammetta il rinvio a giudizio chiesto dal pm Christian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco con l’accusa di truffa aggravata per la ex star del web, da 30 milioni di follower. E la quasi certezza i legali ce l’hanno perché punterebbero a un confronto “vincente” Ferragni-procura. “Con i pubblici ministeri terremo un confronto aperto – spiega l’avvocato Giuseppe Iannaccone, che con Marcello Bana difende Ferragni – e non escludo un confronto personale da parte di Chiara”. Un confronto che potrebbe diventare un passaggio obbligato se si vuole cercare di far cambiare idea ai pm e ottenere la richiesta di archiviazione. (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano – La difesa diè sicura che ci siano buone probabilità di arrivare a una archiviazione dell’affaire Uova di Pasqua, ancor prima del processo. Cioè che il gip non ammetta il rinvio a giudizio chiesto dal pm Christian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco con l’accusa di truffa aggravata per la ex star del web, da 30 milioni di follower. E la quasi certezza i legali ce l’hanno perché punterebbero a un confronto “vincente”-procura. “Con i pubblici ministeri terremo un confronto aperto – spiega l’avvocato Giuseppe Iannaccone, che con Marcello Bana difende– e non escludo un confronto personale da parte di”. Un confronto che potrebbe diventare un passaggio obbligato se si vuole cercare di far cambiare idea ai pm e ottenere la richiesta di archiviazione. (Ilgiorno)

