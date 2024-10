La Bari si fa riprendere dalla Cremonese Longo | C’era un rigore per noi Bari merita rispetto

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilsi fanel match pareggiato 1-1 allo Zini di Cremona. Pugliesi avanti grazie alla rete di Lasagna al 27?, i grigiorossi pareggiano al 71? con Sernicola. Al 55? per i galletti entra per dare fisicità alla mediana il centrocampista in prestito dal Napoli Coli Saco, il maliano però non incide. Un giallo per proteste e un’occasione divorata. Al termine dell’incontro il tecnico biancorosso Morenoha commentato così la partita. «La squadra ha giocato con coraggio, con personalità, senza speculare. Abbiamo mentalità e continuiamo a crescere, al di là del rimpianto siamo consapevoli di averla giocata contro una squadra forte. (Ilnapolista)