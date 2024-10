Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro del 7 ottobre domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche ed L'articolo Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano: stop voli proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità israeliane hannoto i livelli diinin vista del primo anniversario del massacro del 7domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date simboliche ed L'articoloper 7proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (.com)

Meloni condanna l’attacco iraniano a Israele: “Impegnati nella messa in sicurezza degli italiani” - “Nel condannare l’attacco iraniano a Israele, il Governo italiano esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e lancia un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori escalation. In questo quadro, l’Italia invita il Consiglio di sicurezza ... (Secoloditalia.it)

L'Iran cancella tutti i voli. Hamas celebra il 7 ottobre: 'Un attacco glorioso' - israele: l'ala militare di Hamas è sconfitta. Nell'attentato a Jaffa del primo ottobre è morto anche un italiano, è la settima vittima (ANSA) ...(ansa.it)