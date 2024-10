Inter-Torino 3-2, cinque dati statistici che potresti non sapere (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Inter chiude con un’altra vittoria prima andare in pausa nazionali. Tre gol al Torino e stesso risultato di Udine. Favolosa serata per Marcus Thuram, che segna una tripletta. Tutti i dati statistici e le curiosità su Inter-Torino 3-2. Inter-Torino 3-2, le curiosità statistiche della partita 2 – Come le triplette realizzate da Marcus Thuram in carriera. Prima di riuscire a fare tre gol in una singola partita con la maglia dell’Inter, il francese c’era riuscito in un Oberachern-Borussia Monchengladbach, primo turno di Coppa di Germania, il 31 luglio 2022. In quella partita, finita 1-9 a favore degli ospiti, Thuram realizzò appunto tre gol (tutti nel primo tempo). 2 – Marcus Thuram è solo il secondo giocatore dell’Inter a segnare due gol di testa nello stesso match di Serie A dal 2004/05 ad oggi, dopo Mauro Icardi il 19 novembre 2017 contro l’Atalanta. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’chiude con un’altra vittoria prima andare in pausa nazionali. Tre gol ale stesso risultato di Udine. Favolosa serata per Marcus Thuram, che segna una tripletta. Tutti ie le curiosità su3-2.3-2, le curiosità statistiche della partita 2 – Come le triplette realizzate da Marcus Thuram in carriera. Prima di riuscire a fare tre gol in una singola partita con la maglia dell’, il francese c’era riuscito in un Oberachern-Borussia Monchengladbach, primo turno di Coppa di Germania, il 31 luglio 2022. In quella partita, finita 1-9 a favore degli ospiti, Thuram realizzò appunto tre gol (tutti nel primo tempo). 2 – Marcus Thuram è solo il secondo giocatore dell’a segnare due gol di testa nello stesso match di Serie A dal 2004/05 ad oggi, dopo Mauro Icardi il 19 novembre 2017 contro l’Atalanta. (Inter-news)

Pagelle Inter-Torino (3-2), Dimarco 7! Tre nerazzurri sotto il 6 – TS - Voto 7 per l’esterno che ora andrà in Nazionale. Le Pagelle di Inter-Torino, stilate da Tuttosport. Attacco stellare da venti gol stagionali dopo appena nove partite, ma difesa in campionato da registrare: nove gol subiti dopo sette turni, il triplo rispetto all’anno scorso. Tra i migliori anche ... (Inter-news)

VIDEO – Inter-Torino 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - Il match di San Siro si stappa al ventesimo minuto, quando per un’entrata killer su Marcus Thuram, Maripan si becca il rosso. oco dopo è ancora il francese il grande protagonista: palla con il contagiri di Alessandro Bastoni, Thuram prende l’ascensore e sale in cielo mandando in rete di testa l’1-0. (Inter-news)

Calvarese su Marcenaro in Inter-Torino: «Rosso inevitabile! 2 casi» - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Calvarese su Marcenaro in Inter-Torino: «Rosso inevitabile! 2 casi») © Inter-News. ... (Inter-news)