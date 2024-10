Iannone (FDI): “Grazie ai nostri ragazzi per avere animato tre giorni di vera politica” (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Desidero ringraziare i ragazzi di Gioventù Nazionale della Campania per aver tenuto tre giorni di confronto politico presso Fondo Italia, bene confiscato alla camorra a Giugliano. Si è discusso di agricoltura, istruzione, lavoro, sociale, sport, legalità, Europa e Campania. Insieme a Parlamentari, Europarlamentari, Consiglieri Regionali, Amministratori e Dirigenti di partito e’ stato un vero momento di militanza e di politica intesa come passione civile. Dal confronto con i nostri giovani avremo importanti punti da inserire nel programma elettorale di Fratelli d’Italia e del centrodestra per essere veramente alternati a De Luca, al PD e ai diversamente PD che hanno distrutto la Campania e penalizzato in particolare i nostri giovani. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Desidero ringraziare idi Gioventù Nazionale della Campania per aver tenuto tredi confronto politico presso Fondo Italia, bene confiscato alla camorra a Giugliano. Si è discusso di agricoltura, istruzione, lavoro, sociale, sport, legalità, Europa e Campania. Insieme a Parlamentari, Europarlamentari, Consiglieri Regionali, Amministratori e Dirigenti di partito e’ stato un vero momento di militanza e diintesa come passione civile. Dal confronto con igiovani avremo importanti punti da inserire nel programma elettorale di Fratelli d’Italia e del centrodestra per esseremente alternati a De Luca, al PD e ai diversamente PD che hanno distrutto la Campania e penalizzato in particolare igiovani. (Anteprima24)

