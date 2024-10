I giovani porteranno avanti i suoi sogni

(Di domenica 6 ottobre 2024) "La città ha perso un uomo che a tutti noi sembra immortale, fa parete della storia della nostra città ha inciso su molti aspetti. Facciamo fatica a pensare non ci sia più. Lo ricorderemo piùnel modo più adeguato". Così il sindaco Daniela Ghergo il giorno dopo l’ultimo saluto all’ingegner Francesco Merloni. "Lui mi diceva sempre: ‘Vivo ogni giorno come se avessi altri cento anni da vivere’. Il suo sorriso, la sua gentilezza, caparbietà e sincerità sono doti che ce lo faranno ricordare nel modo più opportuno". La città ieri si è risvegliata più sola e si è interrogata su come poter omaggiare uno deipersonaggi più importanti che proprio a pochi giorni dalla morte ha pensato di donare caldaie e impiantistica utile a rendere più confortevoli palestre ed edifici comunali. (Ilrestodelcarlino)