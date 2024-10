Grottazzolina c’è l’ok al progetto | Così si recupera la vecchia stazione

(Di domenica 6 ottobre 2024) E’ stato recentemente approvato dalla Giunta comunale di, ilesecutivo per il recupero e riqualificazione dellaferroviaria. Una struttura storica che faceva parte della linea Porto San Giorgio - Amandola dismessa nel 1956, ora partirà la gara di appalto per il primo stralcio, quello che riguarda tutta la parte strutturale dell’immobile, mentre la seconda parte riguarderà la sistemazione esterna. "Un’operazione molto attesa, promessa da decenni dalle precedenti amministrazioni – spiega la maggioranza guidata dal sindaco Alberto Antognozzi – che va are un immobile storico, ma anche a riqualificare un’intera area abbandonata da anni. (Ilrestodelcarlino)