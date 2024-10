Giulia Salemi lancia una frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, cosa ha scritto (Di domenica 6 ottobre 2024) Giulia Salemi lancia una bella frecciatina a Francesco Monte e Tommaso Zorzi, mentre chiede alle sue fan consigli sul nome da dare al suo primogenito. Ecco cosa è successo sui social. (Di domenica 6 ottobre 2024)una bella, mentre chiede alle sue fan consigli sul nome da dare al suo primogenito. Eccoè successo sui social. (Comingsoon)

Giulia Salemi denuncia: “Il mio nome e la mia immagine utilizzati per fini poco chiari e illegali” - Con alcune IG stories, Giulia Salemi denuncia un'azienda che ha utilizzato un suo video per pubblicizzare un prodotto da lei utilizzato in uno dei suoi recenti contenuti social. "Non voglio che il mio nome e la mia immagine vengano utilizzati per fini poco chiari o addirittura illegali". Continua ... (Fanpage)

Giulia Salemi chiede aiuto ai fan per scegliere il nome del bebè in arrivo (e a Zorzi, Monte e Gregoraci saranno fischiate le orecchie!) - twitter. . com/0dGfWIN1lJ — (@mortadisonno_) September 30, 2024 Un altro fan, invece, le ha suggerito Francesco, come il suo ex fidanzato Monte, per il quale aveva molto sofferto “Francesco e ti passa la fantasia. Proprio per questo, nelle ultime ore la Salemi ha pubblicato nelle sue storie ... (Isaechia)

Giulia Salemi chiede aiuto ai fan per il nome del bebè (e non mancano frecciate a Monte e Zorzi) - I fan suggeriscono i nomi del bebè a Giulia Salemi. Spuntano "Francesco" e "Tommaso" L'articolo Giulia Salemi chiede aiuto ai fan per il nome del bebè (e non mancano frecciate a Monte e Zorzi) proviene da Novella 2000. . (Novella2000)

Giulia Salemi tra nausee e voglie, il racconto della gravidanza - Giulia Salemi, mentre il pancione cresce, confida ai follower come procede la sua dolce attesa tra nausee e voglie: ecco i dettagli.(tgcom24.mediaset)

“Una gonfiatina… sono scioccata”: Giulia Salemi sorpresa in gravidanza - Alle prese con la gravidanza, Giulia Salemi ha svelato di essere sorpresa da come stiano andano le cose, anche in chiave… fisico. Sempre più bella e ...(gossipblog)