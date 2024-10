Fonseca polemico: «Rigore contro il Milan? Non contribuisco a questo circo!» (Di domenica 6 ottobre 2024) Paulo Fonseca si è riferito polemicamente alla valutazione dell’arbitro Luca Pairetto di assegnare alla Fiorentina un calcio di Rigore per il fallo su Dodò in Fiorentina-Milan. LA POLEMICA – Paulo Fonseca non ci sta: a suo giudizio, il Rigore assegnato a Dodò in Fiorentina-Milan è eccessivamente generoso. Il tecnico Milanista si è così espresso sul punto durante un’intervista a DAZN: «Non voglio dire niente sui rigori. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Adesso ogni minimo contatto è Rigore: il calcio non è così». Fonseca sulle difficoltà dei suoi calciatori in Fiorentina-Milan NOTE NEGATIVE – Fonseca si è inoltre pronunciato sul tema degli errori che, dal suo punto di vista, hanno inciso sulla sconfitta del Milan contro la Fiorentina: «Quando sbagliamo due rigori e prendiamo gol così è difficile vincere, anche se ti crei tante opportunità. (Di domenica 6 ottobre 2024) Paulosi è riferito polemicamente alla valutazione dell’arbitro Luca Pairetto di assegnare alla Fiorentina un calcio diper il fallo su Dodò in Fiorentina-. LA POLEMICA – Paulonon ci sta: a suo giudizio, ilassegnato a Dodò in Fiorentina-è eccessivamente generoso. Il tecnicoista si è così espresso sul punto durante un’intervista a DAZN: «Non voglio dire niente sui rigori. Io che amo il calcio non voglio contribuire a. Adesso ogni minimo contatto è: il calcio non è così».sulle difficoltà dei suoi calciatori in Fiorentina-NOTE NEGATIVE –si è inoltre pronunciato sul tema degli errori che, dal suo punto di vista, hanno inciso sulla sconfitta della Fiorentina: «Quando sbagliamo due rigori e prendiamo gol così è difficile vincere, anche se ti crei tante opportunità. (Inter-news.it)

Inter-news.it - Fonseca polemico: «Rigore contro il Milan? Non contribuisco a questo circo!»

Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca: “Manca un rigore” | VIDEO - In conferenza stampa, il tecnico rossonero Fonseca ha manifestato la propria rabbia contro l'arbitro. Il Milan di Fonseca ha perso per 0-1 in casa del Bayer Leverkusen. Il VIDEO da Gazzetta. Fonseca ha manifestato la propria rabbia contro l'arbitro Il Milan di Fonseca ha perso per 0-1 in casa del ... (Pianetamilan.it)

Leverkusen-Milan, Fonseca duro: “arbitro contro di noi. Rigore su Loftus” - Principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto una partita fantastica, abbiamo creato tanto e non era facile contro una squadra come il Bayer Leverkusen. Per me è Rigore. Rigore su Loftus” sembra essere il primo su CalcioWeb. Non mi piace parlare degli arbitri, non voglio che sia una scusa ma ... (Calcioweb.eu)

Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca: “Prestazione fantastica. Ma quello è rigore” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky' dopo Bayer Leverkusen-Milan, seconda partita della Fase Campionato di Champions League. (Pianetamilan.it)

Milan, fonseca duro: "È un circo, ogni contatto è rigore" - Paulo fonseca non ha usato mezzi termini nel post partita di Fiorentina-Milan, match terminato 2-1 per i viola e in cui sono stati calciati tre rigori, due per i rossoneri e uno per la squadra di ...(corrieredellosport.it)

fonseca, Rigori così incredibili: è calcio, non un circo - Paulo fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi al termine della sconfitta per 2-1 subita dalla Fiorentina: “Oggi sono mancati ...(firenzeviola.it)

Fiorentina-Milan 2-1, le nostre pagelle - Maignan 6,5 Para il rigore di Kean, incolpevole sul gol di Gudmundsson, un po’ meno su quello dell’ ex Adli. Emerson Royal 5,5 Meglio del solito, attento dietro ma piuttosto timido davanti. Gabbia 6 S ...(notiziemilan.it)