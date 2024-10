Fonseca non ha intenzione di cambiare la formula vincente

(Di domenica 6 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Paulonon hadisquadra, crede che la continuità sia la chiave per il Milan che si prepara ad affrontare la Fiorentina. Il Milan non ha vinto nelle prime tre partite di Serie A con, ma sembra aver trovato il suo ritmo in campionato dopo aver vinto ciascuna delle ultime tre. L’allenatore portoghese punta a collezionare quattro vittorie consecutive in Serie A per la seconda volta in carriera (dopo luglio-agosto 2020 con la Roma), ma il Milan arriva a questa partita reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Bayer Leverkusen in Champions League. (Justcalcio)