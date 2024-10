Fiorentina-Milan, MOVIOLA LIVE: Theo Hernandez su Dodò, rigore con il Var e proteste viola (Di domenica 6 ottobre 2024) Fiorentina-Milan è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto della (Di domenica 6 ottobre 2024)è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto della (Calciomercato)

DIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, rossoneri vicini al gol con Morata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19' Attenzione, Pairetto va a rivedere al VAR il contatto e fischia calcio di rigore per la Fiorentina! 18' Check per un contatto dubbio tra Theo Hernandez e Dodo, il rossonero avrebbe colpito il piede del brasiliano su un rinvio. 16' COLPANI! Si... (Firenzetoday)

Fiorentina-Milan LIVE 0-0: Maignan para un rigore a Kean! - IL TABELLINO Fiorentina-Milan 0-0 MARCATORI: FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmunds... (Calciomercato)

DIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, segui il live di Firenzetoday - 7' Primo ammonito del match: Dodo atterra Leao, calcio di punizione vicino alla bandierina per il Milan. . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 8' GABBIA! Colpo di testa del difensore rossonero che non inquadra la porta, si riparte con una rimessa dal fondo. . 5' Molto compatta ... (Firenzetoday)

LIVE FV, FIORENTINA-MILAN 0-0: KEAN SBAGLIA IL RIGORE. BLOCCA MAIGNAN - Fiorentina che si fa vedere dalle parti della porta rossonera. 16' - OCCASIONE PER COLPANI. L'ex Monza parte dalla destra, si accentra sul mancino e prova a giro. Palla alta sopra la traversa difesa ...(firenzeviola)

LIVE FV, FIORENTINA-MILAN 0-0: PRIMA OCCASIONE VIOLA CON COLPANI - 19' - On Field Review. Contatto in area tra Dodo e Theo Hernandez. Pairetto al VAR. 18' - Colpani prova a mettere il pallone in aerea ma bravo Maignan in uscita alta a mettere ...(firenzeviola)

Fiorentina-Milan, MOVIOLA LIVE: Theo Hernandez su Dodò, rigore con il VAR - Fiorentina-Milan è il posticipo che chiude la settima giornata di Serie A: calcio d`inizio alle 20.45, dirige l`incontro Luca Pairetto della sezione di Nichelino,.(calciomercato)