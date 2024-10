Festa del Racconto, 15mila presenze in cinque giornate di eventi (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è conclusa con il tradizionale doppio finale tra Novi e Carpi la XIX edizione della Festa del Racconto, diretta da Leonardo G. Luccone, dedicata alla forma breve della narrazione, in tutte le sue forme ed espressioni creative. Dopo l’anteprima con Eshkol Nevo dello scorso 16 settembre, tra (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è conclusa con il tradizionale doppio finale tra Novi e Carpi la XIX edizione delladel, diretta da Leonardo G. Luccone, dedicata alla forma breve della narrazione, in tutte le sue forme ed espressioni creative. Dopo l’anteprima con Eshkol Nevo dello scorso 16 settembre, tra (Modenatoday)

Daria Bignardi, Enrico Brizzi, Mario Calabresi, Chiara Valerio e Pablo Trincia tra gli ospiti della Festa del Racconto - Mercoledì 2 ottobre si apre la XIX edizione della Festa del Racconto, a cura di Leonardo G. Luccone, e fino a domenica 6 saranno oltre 50 gli incontri ? tutti gratuiti, e a ingresso libero salvo diversa indicazione sul programma ? che si svolgeranno in vari luoghi dei comuni di Carpi... (Modenatoday)

Sophia Loren, la grande festa a Roma per i suoi 90 anni: le foto e il racconto - Prima al cinema Moderno e poi con una grande festa. L'attrice ha festeggiato a Roma il compleanno speciale. Presenti anche Laura Pausini e Sting. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, questa è vita», le sue parole. «Il vantaggio dell'età è che non possiamo ... (Vanityfair)

Paderno Dugnano, il racconto del 17enne: «La sera della festa ho deciso. I miei hanno sentito le urla e sono corsi, poi non so più dove li ho colpiti» - Eppure, «se ci avessi pensato di più non l’avrei mai fatto, perché è una cosa assurda», aggiunge poco dopo in un sussulto di rimorso. Quella sera la famiglia aveva festeggiato il compleanno del papà. «Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima», ha detto oggi. ha fatto una strage «per ... (Open.online)

"Ritrovarsi davanti al fuoco", la magie delle storie alla Festa del Racconto - Nel Modenese tra Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera la Festa del Racconto: incontri con scrittori, laboratori e concerti. Tanto il pubblico per questa diciannovesima edizione, con un omaggio ...(rainews)

Brizzi, cuore rossoblù senza confini: "I tifosi locali ci hanno applaudito. Ma ‘Ci vuole un fisico bestiale’" - Lo scrittore bolognese, grande appassionato di calcio, era ad Anfield a sostenere la squadra felsinea "Un’emozione speciale, è stato anche molto toccante il ricordo della strage di Hillsborough del 19 ...(ilrestodelcarlino)

Brizzi "Così sono ripartito dall’ultima pagina" - L’autore sarà ospite stasera a Carpi per raccontare il sequel di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’. "Un tuffo indietro negli anni Novanta" ...(msn)