Domenica Speria muore in un incidente lascia un figlio di 9 anni Il fidanzato alla guida è indagato | Aveva bevuto

Domenica Speria, una estetista di 35 anni, è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte ad Appalto di Soliera, in provincia di Modena, sulla strada

Boato nella notte, schianto assassino: Domenica Speria lascia un bambino di nove anni - . Indagato il fidanzato di Domenica Speria Il suo fidanzato, invece, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. , di 32 anni, residente a Modena ma ... (Thesocialpost)

