Difendiamo Israele qui si gioca il futuro del nostro mondo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mentre alcune migliaia di persone in Italia scelgono la ricorrenza del 7 ottobre per protestare contro, mettendo in scena una delle più paradossali e lugubri riunioni di uno spicchio di popolo che manifesta contro la proprie conquiste, contro la propria storia, civiltà, idea di libertà e di convivenza rispettosa degli altri, a Teheran la Guida Suprema Khamenei si presenta (dopo anni di assenza) alla preghiera del venerdì per pronunciare un discorso pieno di odio e violenza, scegliendo un fucile mitragliatore come stampella e dicendo (finalmente) quello che lui pensa dall'inizio: hanno fatto bene i macellai di un anno fa ad uccidere, sgozzare, stuprare donne, bambini e anziani ebrei perché quella è la fine che meritano. (Iltempo)