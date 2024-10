Cosa hanno fatto mamma e papà Ballando con le stelle Anna Lou spiffera tutto

(Di domenica 6 ottobre 2024)Lou Castoldi è sempre più una rivelazione della nuova edizione dicon lesu Rai Uno. La figlia 23enne di Asia Argento e Morgan (Marco Castoldi) sta riscuotendo un grandissimo successo nel programma di Milly Carlucci. Anche nell’ultima puntata, andata in onda il 5 ottobre 2024, la ragazza ha ricevuto moltissimi complimenti da tutti i membri della giuria, al termine della sua esibizione. Per lei anche tanti applausi da parte del pubblico.Lou si esibisce in coppia con un maestro giovanissimo, Nikita Perotti, di 20 anni. “Sembrate due personaggi venuti dal futuro, da Guerre Stellari”, è stato il complimento di Selvaggia Lucarelli alla bellissima coppia di ballerini subito dopo la loro esibizione. “Avete uno stile unico; ci sono alcune imperfezioni, ma avete trovato la vostra strada”, ha aggiunto Selvaggia. Leggi anche: “Ti rendi conto che hai?”. (Caffeinamagazine)