Colpi di pistola dopo la lite in casa: gravissimo un ragazzo di 19 anni (Di domenica 6 ottobre 2024) Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno alle 3.30 di sabato notte un giovane di 19 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese.La sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è arrivato (Di domenica 6 ottobre 2024) Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno alle 3.30 di sabato notte un giovane di 19è stato ferito con un colpo diesploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese.La sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è arrivato (Europa.today)

A 16 anni gira armato con una pistola da guerra della ex Jugoslavia - Nel corso dei controlli della movida del sabato sera, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno controllato un gruppo di ragazzi a piazza Carolina a pochi passi dalla Prefettura. Erano sugli scooter fermi con cavalletto poggiato sull'asfalto, quando il comportamento di uno di loro ha... (Napolitoday)

Ucciso a colpi di pistola davanti al figlio di 11 anni: il killer era il nipote della moglie. Il movente era un debito di 5mila euro - Ci sono sì fatti criminosi, anche in pieno giorno. Sarebbe stato assassinato da un parente per un debito di appena 5mila euro – sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti – Luigi Procopio, 45enne Ucciso a colpi di pistola lo scorso 30 settembre – nella zona della Duchesca, nel centro di ... (Ilfattoquotidiano)

Studente di 18 anni a scuola con una pistola - In classe con una pistola. Un ragazzo di 18 anni. Trovata e sequestrata l'arma il giovane è stato poi arrestato e giudicato con rito direttissimo. I fatti lo scorso 1 di ottobre quando gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia hanno comunicato ai colleghi del commissariato di... (Romatoday)