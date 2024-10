Clayton Norcross nei guai al Grande Fratello: insulto grave, gesto ambiguo (Di domenica 6 ottobre 2024) Nelle due settimane che ha passato nella casa del Grande Fratello, Clayton Norcross ha saputo farsi apprezzare sia dal pubblico, che dai suoi coinquilini. Nonostante qualche piccola difficoltà nell’esprimersi in una lingua che non è la sua, l’attore di Beautiful ha instaurato un bel rapporto con gli altri gieffini e non ha avuto grossi problemi di integrazione nel gioco. Ieri notte però ci sono state almeno un paio di situazioni controverse, che riguardano proprio la star americana, che durante il party Giefferton (feste ispirata a Bridgerton) si è lasciato fin troppo andare. Clayton Norcross: l’offesa e lo strano gesto in diretta. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nelle due settimane che ha passato nella casa delha saputo farsi apprezzare sia dal pubblico, che dai suoi coinquilini. Nonostante qualche piccola difficoltà nell’esprimersi in una lingua che non è la sua, l’attore di Beautiful ha instaurato un bel rapporto con gli altri gieffini e non ha avuto grossi problemi di integrazione nel gioco. Ieri notte però ci sono state almeno un paio di situazioni controverse, che riguardano proprio la star americana, che durante il party Giefferton (feste ispirata a Bridgerton) si è lasciato fin troppo andare.: l’offesa e lo stranoin diretta. (Biccy)

Chi è Clayton Norcross? Età , moglie, figli, carriera e Instagram - Noto per aver interpretato Thorne in Beautiful, ecco chi è l'attore Clayton Norcross: età , moglie figli, carriera e Instagram L'articolo Chi è Clayton Norcross? Età , moglie, figli, carriera e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000)

Clayton Norcross shock al Grande Fratello: lava l’insalata nel lavandino del bagno - . L’attore statunitense, noto per il suo ruolo in Beautiful, ha sconvolto i telespettatori con un gesto che ha definito nuovi standard di “cucina creativa” all’interno della casa più spiata d’Italia, scegliendo un posto non proprio igienico per sciacquare la verdura. Il gesto di Norcross ha ... (Ilfattoquotidiano)