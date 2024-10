Calcio, Ravenna ancora sconfitto: al Benelli passa il Sasso Marconi (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Ravenna perde 2-1 al Benelli col Sasso Marconi e incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Pistoia. passano in vantaggio gli ospiti già al 5' con Jassey che approfitta di un errore dei romagnoli a centrocampo e fulmina Fresia dopo una bella discesa. Su rigore arriva il gol del (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilperde 2-1 alcole incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Pistoia.no in vantaggio gli ospiti già al 5' con Jassey che approfitta di un errore dei romagnoli a centrocampo e fulmina Fresia dopo una bella discesa. Su rigore arriva il gol del (Ravennatoday)

Ravennatoday - Calcio Ravenna ancora sconfitto | al Benelli passa il Sasso Marconi

