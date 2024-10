Bollate, “Shell of Fear”, il nuovo film di Solina e Ferrario (Di domenica 6 ottobre 2024) Bollate, “Shell of Fear”, il nuovo film di Solina e Ferrario. I Bollatesi Luca Solina e Francesco Ferrario presenteranno questa sera, venerdì 4, all’Uci Cinema del Bicocca Village il loro nuovo film dal titolo ““Shell of Fear” (in italiano si può tradurre “Guscio di paura”), un thriller psicologico conprotagonista Leonardo Calderone, creator sui social con (Di domenica 6 ottobre 2024), “of”, ildi. Isi Lucae Francescopresenteranno questa sera, venerdì 4, all’Uci Cinema del Bicocca Village il lorodal titolo ““of” (in italiano si può tradurre “Guscio di paura”), un thriller psicologico conprotagonista Leonardo Calderone, creator sui social con (Ilnotiziario)

Trouble: recensione del nuovo film Netflix - it - Da chi il cinema lo ama. Filip Berg as Conny in Strul. Mentre sta montando un televisore a casa dell’uomo testimone del misfatto, questo viene brutalmente assassinato con un caccia vite. Alcuni di questi vedono come protagonisti la coppia Conny-Diana. Viene presentato in maniera anche molto ... (Cinefilos)

Dynamic Duo: come si inserisce il nuovo film DC nel DCU di James Gunn? - Sebbene non sia stato confermato dai DC Studios, si dice anche che la sceneggiatrice di Supergirl: Woman of Tomorrow, la sceneggiatrice Ana Nogueira sta scrivendo un film sui Teen Titans, che presumibilmente includerà almeno uno dei Robin. Abrams e Bruce Timm sono tutti coinvolti nella serie ... (Nerdpool)

Mubi si aggiudica i diritti di distribuzione di Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino - Mubi ha acquisito i diritti di Queer di Luca Guadagnino in diversi territori. Questo segue la première mondiale di Queer in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e la première nordamericana a Toronto. Mubi non ha ancora svelato alcun piano di distribuzione, ma il film verrà ... (Metropolitanmagazine)