Basket, buona la prima per i Baskérs nella tana difficile di Baia Flaminia (Di domenica 6 ottobre 2024) buona la prima: al debutto nel rinnovato campionato interregionale di serie C i Baskérs sbrigano la complicata pratica Pisaurum nella sempre difficile tana di Baia Flaminia. Gli uomini di Contigiani, buon mix fra esperienza e gioventù, spingono forte già in avvio sull’acceleratore trovando (Di domenica 6 ottobre 2024)la: al debutto nel rinnovato campionato interregionale di serie C isbrigano la complicata pratica Pisaurumsempredi. Gli uomini di Contigiani, buon mix fra esperienza e gioventù, spingono forte già in avvio sull’acceleratore trovando (Today)

Cbf Balducci, buona la prima. Gara senza storia a Cremona - Gara sempre in mano delle arancionere dall’inizio alla fine: 8 ace, 7 muri e l’attacco oltre al 50% di squadra fanno la differenza contro le lombarde (prive delle schiacciatrici Grbavica e Dalla Rosa), a cui non bastano i 13 punti di Montano. CBF Balducci MACERATA: Fiesoli 14, Mazzon 9, Bonelli 2, ... (Ilrestodelcarlino)

Volley, Serie A1 Femminile 2024/2025: buona la prima per Scandicci, Cuneo ko in tre set - Le ragazze di Antiga salgono di colpi soprattutto a muro (14-11), Cuneo prova a rimanere in scia (17-15), ma le padrone di casa allungano nel finale e chiudono senza troppi problemi anche questa frazione (25-18). . Scandicci si impone 3-0 (25-18, 25-18, 26-24) su Cuneo nell’anticipo della prima ... (Sportface)

Serie B, buona la prima per Perugia che si aggiudica una gara senza storia - LA PARTITA Le biancorosse di coach Posti partono forte e si portano subito sul 4-0 con l’ultima arrivata, Martina Scarpato, che. . . buona la prima per la Sisas Pallacanestro Perugia che fa il suo esordio nel campionato di Serie B superando Pontedera con un netto 71-36 in una gara senza ... (Perugiatoday)