Atletica: Per Palmisano rientro vincente a Madrid sui 10 km (Di domenica 6 ottobre 2024) La fuoriclasse azzurra della marcia domina la gara in Spagna. ROMA - Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. È un bel m (Di domenica 6 ottobre 2024) La fuoriclasse azzurra della marcia domina la gara in Spagna. ROMA - Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella. La fuoriclasse azzurra della marcia domina anella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. È un bel m (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - Atletica | Per Palmisano rientro vincente a Madrid sui 10 km

Atletica: Per Palmisano rientro vincente a Madrid sui 10 km - La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. È un bel m . La fuoriclasse azzurra della marcia domina la gara in Spagna. ROMA - Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella ... (Ilgiornaleditalia)

Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid - (Adnkronos) – Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. È un bel modo per concludere la stagione che l’ha vista ... (Periodicodaily)

Marcia: Antonella Palmisano stravince la 10 km sulle strade di Madrid - “Bella giornata in un contesto speciale. Dominio assoluto della portacolori delle Fiamme Gialle, che ha staccato di oltre un minuto le sue avversarie. . Seconda è arrivata l’ucraina Mariia Sakharuk in 45’03, mentre ha completato il podio la costaricana Noelia Vargas (45’17). Sul gradino più basso ... (Sportface)

Israele-Gaza, Mattarella: “Cessate il fuoco immediato per scongiurare allargamento conflitto” - (Adnkronos) – "È più che mai necessario giungere a un cessate il fuoco immediato per porre termine alla sequela di orrori che si sono susseguiti dal 7 ottobre dello scorso anno ad oggi e scongiurare l ...(sardegnareporter)

Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid - Torna con una vittoria a livello internazionale A ntonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della ...(adnkronos)

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela - Eccellente ritorno in gara della campionessa olimpica di Tokyo. Fortunato secondo nella prova maschile ...(sportmediaset.mediaset)