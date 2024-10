Alluvione . I cittadini non mollano (Di domenica 6 ottobre 2024) I cittadini di Bergamo che hanno presentato un esposto in Procura dopo i danni provocati alle loro abitazioni dall’Alluvione del 9 settembre scorso non mollano la presa. Il loro legale, l’avvocato Benedetto Maria Bonomo, ha infatti presentato ricorso contro la decisione del pubblico ministero Giancarlo Mancusi di archiviare il fascicolo. L’avvocato ritiene che i nuovi elementi raccolti potrebbero essere utili ai magistrati per degli sviluppi negli eventuali accertamenti. In particolare, secondo un’analisi commissionata a una società specializzata, le forti piogge dal 9 all’11 settembre, pari a circa 80-85 millimetri, non avrebbero avuto alcunchè di eccezionale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Idi Bergamo che hanno presentato un esposto in Procura dopo i danni provocati alle loro abitazioni dall’del 9 settembre scorso nonla presa. Il loro legale, l’avvocato Benedetto Maria Bonomo, ha infatti presentato ricorso contro la decisione del pubblico ministero Giancarlo Mancusi di archiviare il fascicolo. L’avvocato ritiene che i nuovi elementi raccolti potrebbero essere utili ai magistrati per degli sviluppi negli eventuali accertamenti. In particolare, secondo un’analisi commissionata a una società specializzata, le forti piogge dal 9 all’11 settembre, pari a circa 80-85 millimetri, non avrebbero avuto alcunchè di eccezionale. (Ilgiorno)

