Abraham punta al riscatto, ma il Milan tiene in caldo un’alternativa (Di domenica 6 ottobre 2024) Tammy Abraham, arrivato al Milan in prestito secco dalla Roma, vuole fare di tutto per farsi confermare anche per la prossima stagione (Di domenica 6 ottobre 2024) Tammy, arrivato alin prestito secco dalla Roma, vuole fare di tutto per farsi confermare anche per la prossima stagione (Pianetamilan)

Calciomercato Milan, Abraham vuole SOLO i rossoneri: la FORMULA e il possibile RISCATTO dell’attaccante - Secondo Tuttosport, Tammy Abraham vuole restare a tutti i costi in rossonero e dunque va trovata una soluzione. L’attaccante inglese, in prestito ai rossoneri, vuole rimanere Il Calciomercato Milan potrebbe mettere già le basi per l’attacco del futuro. Tammy Abraham è innamorato del Milan. La ... (Calcionews24)

Calciomercato Milan, Moncada voleva Santiago Gimenez, ma Paulo Fonseca preferisce Abraham. Le parole - Le sue parole: Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Il bomber rivela di essere stato fortemente cercato dal Milan durante la sessione estiva di Calciomercato. Milan, Paulo Fonseca: Gimenez? Preferisco Abraham View this post on Instagram A ... (Dailymilan)

Retroscena Milan, Abraham piano b: l’ultimo giorno di mercato vicino un bomber da 23 gol - – ha dichiarato Gimenez – Soprattutto le ultime ore. . Il Milan è diventato molto concreto per me, ma la trattativa non poteva essere chiusa a causa dei tempi ristretti e del prezzo richiesto dal Feyenoord. Alla fine non è successo, ma il fatto che sia un grande interesse ti dà già la sensazione ... (Calcioweb.eu)