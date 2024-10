Viaggio nella Chinatown di Pisa L’ordinanza di chiusura? Non so non parlo italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – “Non, non ne so nulla”. Sono queste le parole di alcuni commercianti di “”, come è stata ribattezzata daini l’area nei pressi della stazione di, tra via Vespucci e via Colombo. Un quartiere dove ormai da tempo si sono stabilite decine di attività commerciali, principalmente di articoli d’abbigliamento, gestite da persone di origine asiatica. Giovedì, il sindaco di, Michele Conti, ha firmato 11 ordinanze che prevedono ladi alcune di queste attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’incendio scoppiato lo scorso luglio in un negozio di via Vespucci, che costrinse alcune famiglie all’evacuazione le cui conseguenze sono durate mesi con residenti che sono rientrati in casa anche fino a quasi un anno di distanza dall’accaduto.