Ultime Notizie Roma del 05-10-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Trump Israele dovrebbe colpire siti nucleari dell’Iran e ipotesi tutt’altro che esclusa dallo stato ebraico secondo fonti americane biden invece frena anche sugli attacchi e gli impianti petroliferi nella notte nuovi Raid su Beirut bambola che parla anche di scontri con i tuoi dati al confine libanese safira INAIL sarebbe stato ucciso secondo i tre le chiamerei definisce legittima gli attacchi del 7 ottobre missili iraniani incontrollata vedrai che da tutti noi per eliminarlo oggi previste manifestazioni in diverse città del mondo a sostegno dei palestinesi anche acapitale blindata e controlli per evitare infiltrazioni nel corteo vietato a quest’ora un addizionale Ires 005 l’uno percento questa l’ipotesi di contributo che imprese banche Assicurazioni saranno chiamate a dare in vista ...